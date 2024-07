Kiosk-Tag in Hilden Die Stadt feiert ihre Büdchen

In Hilden sind immer mehr Büdchen verschwunden. So gab es beispielsweise im Hildener Westen gleich mehrere Kioske, zwei an der Niedenstraße, einen weiteren an der Walter-Wiederhold-Straße, Ecke Düsseldorfer Straße. Oder im Bereich Augustastraße, Hoffeldstraße, Hagdornstraße – dort konnte sich die Nachbarschaft zeitweise an drei Büdchen mit den wichtigsten Dingen versorgen. All diese Kioske sind in den vergangenen Jahrzehnten verschwunden. Grund dafür sind die längeren Öffnungszeiten von Supermärkten. Sie sorgen dafür, dass teilweise bis 22 Uhr eingekauft werden kann – und das zu den normalen Preisen. Kioske rentieren sich deshalb oft nicht mehr. Viele Betreiber bieten deshalb auch Postservice oder Paketannahmen an. Diese Zusatzeinnahmen sorgen dafür, dass es immerhin noch ein paar Kioske gibt.