Abschluss des viertägigen Schützenfestes Neuer Schützenkönig gekürt

And the Winner is... Michael Taubenheim! Um kurz nach 15 Uhr am Montag verkündet Brudermeister Richard Prell auf der Schießsportanlage an der Oststraße den neuen Regiments-Schützenkönig. Der 50-Jährige Taubenheim und seine Frau Martina werden als Königspaar die St. Sebastianer im kommenden Schützenjahr vertreten. Prell überreicht den beiden vor der offiziellen Krönung am Abend im Festzelt eine provisorische Schützenkette und -krone. Taubenheim löst Veronika Bohn als bisherige Schützenkönigin ab.