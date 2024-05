Ausfälle auf der Strecke der S1 Bahn fährt bis 14. Juni seltener

Wer am Freitagmorgen mit der Bahn von Hilden Richtung Solingen oder Düsseldorf kommen wollte, hatte es nicht leicht. Von 5.45 bis 12 Uhr ging auf der Schiene nichts mehr. Der Grund laut Deutscher Bahn: „Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten zwischen Solingen Hauptbahnhof und Düsseldorf Hauptbahnhof“ sowie die „Reparatur an einem Signal zwischen Düsseldorf-Eller und Hilden“. Kurzfristig wurde ein Ersatzverkehr mit vier Bussen eingerichtet. Wann dieser jedoch abfuhr, ob er auch an den Zwischenhalten Station machte und welche Fahrtzeit er benötigte, ging aus dem Auskunftssystem der Bahn nicht hervor. Am Vormittag ging man davon aus, dass die Störung am Mittag behoben sein würde.