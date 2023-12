Preissteigerung in Hilden Die Müllabfuhr wird teurer

Info

Nur drei Kommunen in Nordrhein-Westfalen waren bei den Abfallgebühren 2023 billiger als Hilden. In der Stadt Haan müssen die Bürger mehr bezahlen. In Hilden wurden in diesem Jahr laut Steuerzahlerbund 175,20 Euro für die Müllentsorgung des Musterhaushalts fällig, in Haan waren es 226,64 Euro. Zum Vergleich: Mettmann lag nach der Erhebung bei 355,14 Euro, Wülfrath bei 351,05 Euro, Erkrath bei 216,60 Euro. Preiswerter als in Hilden kamen die Einwohner lediglich in Titz (172,80 Euro), Schöppingen (170,92 Euro) und Kaarst (170,40 Euro) weg. Am teuersten war Selm mit 522 Euro, gefolgt von Odenthal (466 Euro) und Burscheid (447,92 Euro).