Hilden : Die Mauer muss im Oktober weg

Hilden Der Fall der Mauer zwischen den beiden deutschen .Staaten jährt sich in diesem Jahr zum 30. Mal. Daran erinnert die Hildener Christdemokraten dieses Mal mit einer Skulptur auf dem Dr.-Ellen-Wiederhold-Platz zwischen dem aktuellen und dem historischen Rathaus

Sie zeigt in Originalgröße ein Stück nachempfundene „Berliner Mauer“, durch die ein Trabi (Original) bricht. Die Idee dazu hatte CDU-Ratsherr Fred-Harry Frenzel. Zur Einweihung reisten auch etliche restaurierte Trabis an. Die Skulptur kann bis zum 3.Oktober (Tag der Deutschen Einheit) auf dem Dr.-Ellen-Wiederhold Platz besichtigt werden. In den Vorjahren lud die CDU zum Gedenktag Zeitzeugen in den alten Ratssaal ein. Darauf wurde wegen der Corona-Pandemie diesmal verzichtet