Veranstaltungen des Kulturamtes Die Kultur-Höhepunkte im Dezember

Letzte Unicef-Gala in Hilden, 2. Dezember, 19 Uhr, und 3. Dezember, 17 Uhr. Stadthalle Hilden, Fritz-Gressard-Platz 1. In diesem Jahr kann Heribert Klein (Organisator und Moderator) mit der Unicef-Gala ein weltweit einmaliges Jubiläum mit Unicef feiern; zum 40. Mal moderiert und organisiert er seit 1982 die Gala, unterbrochen nur durch die Corona-Pandemie. Zum Finale werden 28 Top-Interpreten aus 14 Nationen vieler Musikrichtungen in die Itterstadt reisen. Insgesamt 267 Interpreten und 64 Länder konnte PR-Netzwerker Heribert Klein für Unicef gewinnen. Er präsentiert junge Talente neben internationalen Topstars in der Stadthalle Hilden vor stets begeistertem Publikum.