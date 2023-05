Hilden Die Kultur-Höhepunkte des Sommers

Los geht es mit dem städtischen Kulturprogramm am 4. Juni mit der Ausstellung „Im Kaltlicht der OP-Lampe“ von Maina-Miriam Munsky. Bis zum 4. Oktober erzeugt sie mit ihren Bildern im Wilhelm-Fabry-Museum, Benrather Straße 32a, eine kalte nüchterne Atmosphäre. Als scharfe Beobachterin emotionaler Situationen fotografiert sie in den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Berliner Kreiß- und Operationssälen. Diese Aufnahmen, vor allem von Geburten, dienen ihr als Vorlagen für ihre veristischen Gemälde und Lithografien. In einer Zeit, in der noch das Abtreibungsverbot gilt und die Antibabypille nur an verheiratete Paare verschrieben wird, entstehen ihre ersten Bilder von Embryonen im Mutterleib – Motive, die an einem Tabu rühren und von vielen als skandalös empfunden werden. Dessen ungeachtet erlebt Munsky im Klinikalltag alle Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins. Durch ihre Motive gibt sie Einblicke in den Krankenhausalltag, die den meisten Menschen verschlossen bleiben.