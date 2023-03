Premiere in Hilden „Die Idee des Bürgerfestivals kommt an“

Dämmer Ich bin immer wieder begeistert, wie viel kreatives und künstlerisches Potential in der Hildener Bürgerschaft vorhanden ist. Es bietet sich einfach an, diese beeindruckende Vielfalt einmal in einer großen gemeinsamen Veranstaltung sicht- und hörbar zu machen. Für Vereine, Gruppen und Einzelkünstlerinnen und Einzelkünstler schaffen wir durch das Festival eine Gelegenheit, sich öffentlich vor einem breiten Publikum zu präsentieren und dadurch (noch) bekannter zu werden.

Hillebrand Unsere Innenstadt ist nicht nur eine attraktive Einkaufsmeile, sondern insbesondere auch ein sozialer Erlebnisort. Mit dem Festival, bei dem weite Teile der Innenstadt „bespielt“ und von Hildenern für Hildener gestaltet werden sollen, wollen wir zusätzliches (Er-)Leben in die Innenstadt bringen.

Dämmer Gemeinsam ist uns wichtig, gerade in diesen für alle belastenden Zeiten eine große Kulturveranstaltung im öffentlichen Raum zu schaffen, die das „Wir-Gefühl“ in unserer Stadt stärkt, die aktiv mitgestaltet werden kann und für jede und jeden zugänglich ist.

Hillebrand Ein solches „Bürgerfestival“ hat es in Hilden noch nicht gegeben, und auch aus anderen Städten ist uns kein konkretes Beispiel bekannt. Einige Städte im Umland veranstalten zwar Festivals im Sommer, engagieren dafür aber fast ausschließlich professionelle Bands.