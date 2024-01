Wirtschaft in Hilden Im Hotel am Stadtpark geht die dritte Generation an den Start

Hilden · Das Hotel am Stadtpark gilt als eine der besten Adressen in Hilden. Kirsten Rungenhagen und Tim Mrowka führen das Haus an der Klotzstraße in der dritten Generation. Sie sehen enormes Potenzial und bringen viele Ideen mit.

12.01.2024 , 11:51 Uhr

Generationswechsel im Hotel am Stadtpark: Tim Mrowka und Kirsten Rungenhagen leiten das Haus gemeinsam. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Bernd Schuknecht