Itterbühne mit neuem Stück : Bühne frei für die nächste Runde im Theater

Die Laientheatergruppe „Itterbühne“ freut sich, endlich wieder auftreten zu können. Für seinen Auftritt hat sich Andreas Brieden extra ein paar Boxhandschuhe besorgt. Foto: Itterbühne

Hilden Für die Laientheatergruppe „Itterbühne“ ist die Corona-Zwangspause endlich vorbei. Die muntere Gruppe aus Hilden und Haan plant vier Auftritte Ende Oktober. Karten für das Stück „Der Meisterboxer“ sind ab sofort erhältlich.

Von Ina Schwerdtfeger

Andreas Brieden kann sich noch ganz genau erinnern, wann seine Laientheatergruppe zuletzt aufgetreten ist. „Das war am 8. März im Strangmeiersaal mit dem Stück ‚Außer Spesen nichts gewesen‘. Dann kam Corona“, berichtet der Regisseur. Nachdem die Laientheatergruppe „Itterbühne“ im vergangenen Jahr eine Corona-bedingte Pause einlegen musste, laufen die Proben für die Herbstvorstellungen nun wieder auf Hochtouren. Von Donnerstag, 21. Oktober, bis Sonntag, 24. Oktober, gehen die neun Schauspieler im Alten Helmholtz, Gerresheimer Straße 20, endlich wieder auf die Bühne. Zu sehen es gibt das Stück „Der Meisterboxer“.

Die Laientheatergruppe „Itterbühne“ wurde im Jahre 1996 gegründet. Seit nunmehr sieben Jahren ist Andreas Brieden ihr Regisseur, der aber auch selbst auf der Bühne zu sehen ist. Die Erfahrungen, die die Laientheater im vorigen Jahr gesammelt haben, war für alle gänzlich neu. Die Liveproben mussten coronabedingt ausfallen und es war nicht absehbar, wann überhaupt wieder geprobt werden konnte. Die 12-köpfige Gruppe entschied deshalb, andere Wege zu gehen. „Eine Zeit lang haben wir Videokonferenzen gemacht. Einerseits um den Kontakt zu halten, und ein bisschen zu töttern, aber auch um unsere Texte zu lernen. Besser als nichts“, berichtet Brieden. „Wir wollten am Ball bleiben.“ Die Texthefte habe er den Schauspielern zum Proben zuvor in den Briefkasten geworfen mitsamt einer DVD mit Filmszenen. Bei den Videokonferenzen musste die Truppe aber auch lernen, dass man bei einer digitalen Probe nicht einfach dazwischenreden kann, außerdem komme die ganze Mimik nicht so gut rüber. „Theaterspielen heißt nicht nur, den Text zu können“, weiß Brieden.

Info Itterbühne ist viermal zu sehen Wann Das Stück feiert am Donnerstag, 21. Oktober, 17.30 Uhr Premiere. Weitere Vorstellungen sind Freitag, 22. Oktober, und Samstag, 23. Oktober, um 19 Uhr, sowie Sonntag, 24. Oktober, um 15.30 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn im „Altes Helmholtz“ Heinrich-Strangmeier-Saal, Gerresheimer Straße 20. Eintrittskarten zum Preis von neun Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr sind im Reisebüro Dahmen, Mittelstraße 73, oder online über www.neanderticket.de erhältlich. Es gilt die 3G Regel. Unterstützt wird die „Itterbühne“ vom Kulturamt Hilden und Global Logistics Hilden.

Im Frühjahr 2021, als es erste Lockerungen in der Pandemie gab, verlagerte die „Itterbühne“ dann ihre Proben vom Laptop zu Hause nach draußen in den Garten – Hauptsache ohne Regen. Zum Teil habe man sich nur in kleinen Gruppen getroffen, um die Kontakte gering zu halten. Als dann die finale Zusage vom Kulturamt kam, dass die „Itterbühne“ im Oktober endlich wieder auftreten könne, sei der Eifer bei den Teilnehmern noch einmal gewachsen. „Die letzten Proben vor den Aufführungen finden nun drinnen im Alten Helmholz statt - mit offenen Fenstern“, erklärt Brieden.

Während des coronabedingten Lockdowns haben die Schauspieler der Itterbühne per Videokonferenz ihr Stück geprobt. Foto: Itterbühne

Der „Meisterboxer“ von Otto Schwarz und Carl Mathern handelt von einem vermeintlichen Boxer, der in Nöte gerät. Denn weil der Marmeladenfabrikant Anton Breitenbach von seiner Frau Adelheid an der kurzen Leine gehalten und mit gesunder, kulinarisch karger Kost abgespeist wird, erschafft er sich kurzerhand ein Alter Ego: Um mit seinen Freunden Hecht und Wipperling auf Schlemmertour zu gehen, erzählt er seiner Frau, er sei jetzt Boxer und nutzt dabei die Namensverwandtschaft zum Meisterboxer Breitenbach. Als dann aber der echte Meisterboxer Breitenbach zu einem Kampf in die Stadt kommt, droht der Schwindel aufzufliegen. Die Frau des Marmeladenfabrikanten will ihrem Mann natürlich beim Boxen zusehen und dessen Tochter Lotte verliebt sich in den echten Meisterboxer.