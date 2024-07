Post kommt nicht an Bürger klagen über Ebbe in Briefkästen

Den routinemäßigen Blick in den eigenen Briefkasten hat Christine Basmaji an manchen Tagen schon fast aufgegeben. Die Hildenerin, die mit ihrem Mann an der Heinrich-Heine-Straße wohnt, hat seit geraumer Zeit den Eindruck, dass ein Briefträger nur noch selten den Weg zu ihnen findet. „Freitags und samstags bekommen wir keine Post mehr“, ist sie sich sicher. Das macht sie vor allem am Ausbleiben der pünktlichen Zustellung eines Wochenmagazins fest, das eigentlich immer samstags eintreffen müsste. „Den ,Spiegel‘ erhalten wir in der Regel erst dienstags, manchmal noch später“, sagt Basmaji. „Das läuft so mindestens seit Anfang des Jahres“. Und an den Tagen, an denen die Post zugestellt wird, komme sie erst sehr spät: „Oft liegt die Post nicht vor 17.30 Uhr im Briefkasten“. Viele Nachbarn machten ähnliche Erfahrungen.