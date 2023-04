Erinnerung an das Weltkriegsende am 16. April 1945 Amerikaner bringen den Frieden nach Hilden

Während die Rote Armee am 16. April 1945 die Schlacht um Berlin einleitet, scheint die Sonne über Hilden. An diesem Montag soll die Stadt an der Itter von den Amerikanern befreit werden, um 13.06 Uhr erreichen sie die Innenstadt. Viele Hildener sind erleichtert, dass der Krieg und die Nazi-Herrschaft für sie vorbei sind. Doch auch Unsicherheit macht sich breit: Wie soll es weitergehen? Wir haben sieben interessante Fakten über das Kriegsende in Hilden zusammengestellt, die Sie so vielleicht noch nicht kannten.