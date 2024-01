Rund um Karneval Rotes Kreuz bittet eindringlich um Blutspenden

Der nächste Blutspendetermin in Hilden ist am Freitag, 2. Februar, 16 bis 19.30 Uhr, in der Marie-Colinet-Sekundarschule am Holterhöfchen. „Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Eine obere Altersgrenze gibt es nicht mehr“, so die Sprecherin. Zum Blutspendetermin Personalausweis oder Führerschein mitbringen. Alle Blutspendetermine, Änderungen sowie Informationen rund ums Thema sind kostenfrei unter Telefon 0800 1194911 und www.blutspende.jetzt abrufbar.