Rätselraten in der Stadt : Deshalb fliegen Kampfjets über Hilden

Hilden Mehrere Kampfjets sind in dieser Woche über Hilden hinweg geflogen. Das hat viele Anwohner beunruhigt. Wir haben bei der Bundeswehr nachgefragt.

Mit einem dumpfen Donnern sind am Donnerstagnachmittag mehrere Kampfjets über Hilden hinweg in Richtung Köln geflogen. Angesichts der weltpolitischen Lage meldeten sich auch sogleich einige Anwohner bei uns sowie in den Sozialen Medien und wollten wissen, was hinter diesen Flugbewegungen steckt.