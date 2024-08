Gespräch mit Mani Neumann Der Ponystall soll ein einzigartiger Musikclub werden

Hilden · Mit dem Ponystall möchte sich ein neuer Musikclub an der Ellerstraße in Hilden etablieren. Hinter dem Konzept steckt der Teufelsgeiger Mani Neumann. Welche Erfahrungen hat er in den vergangenen Monaten als Gastronom gemacht? Was verspricht die Zukunft?

02.08.2024 , 16:34 Uhr

Nicht nur Mani Neumann sorgt dafür, dass der Ponystall läuft. Mit dabei sind auch sein Bandkollege Ulli Brand und weitere Mitstreiter. Foto: Köhlen, Stephan (teph)