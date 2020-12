Hilden : Der Mann, der die Banane zur Kunst macht

Thomas Baumgärtel hat die Banane und die Banane ihn bekannt gemacht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HILDEN Thomas Baumgärtel stellt zurzeit im Wilhelm-Fabry-Museum aus. „Kunst heilt“ heißt seine Schau. Leider ist sie wegen Corona nicht zu sehen. Die RP hat den Künstler besucht – unter Pandemie-Bedingungen.

Ein Mann, das Kreuz und viele Bananen – so könnte man die besondere Kunst-Geschichte des Thomas Baumgärtel beginnen. Man kann aber auch mit einem 60-jährigen Original im Fass-Raum des Fabry-Museums in ein Gespräch über Street-Art und Psychologie in alten und heutigen Zeiten kommen. Denn der mittlerweile weltweit bekannte Spray-Künstler aus Köln hat zu beiden Themen sehr viel zu erzählen. Aktuell über seine Einzel-Ausstellung „Kunst heilt“ im Hildener Museum, die wie so viele andere in diesen Zeiten nicht zu besichtigen ist. Einem exklusiven Solo-Betrachter wird an der Seite des Künstlers eine völlig andere Sicht der Dinge gewährt, die da hängen oder gesprüht sind.

Das geht schon mit der gerahmten Schablone der Ur-Banane los, die an der Wand hängt und mit einer Art Glas-Schrein korrespondiert, in dem der zerbrochene Porzellan-Jesus und ein leeres Holzkreuz mit getrockneter Banane ausgestellt sind. Es handelt sich quasi um Reliquien des künstlerischen „start up“ des Thomas Baumgärtel: Er hat 1986 als Zivildienstleistender in einem katholischen Krankenhaus die Banane statt des kaputten Jesus ans Kreuz drapiert. „Man kann sich vorstellen, dass nicht alle die Idee so toll fanden. Besonders die Nonnen in Rheinberg nicht.“

Info Ausstellung nur für Hilden konzipiert Die aktuelle Einzel-Ausstellung „Kunst heilt“ im Wilhelm-Fabry-Museum Hilden wurde bis zum 4.4.2021 verlängert. Besonderheit: Ein nur für diese Ausstellung konzipierter Raum zu dem Thema, der anschließend nicht mehr zu sehen sein wird.

Dabei war der junge Thomas von Hause aus auf ein solides Medizin-Studium geeicht, das ihm nach seinem Abitur-Schnitt durchaus zugestanden hätte. Und der Vater, ein Naturwissenschaftler, hätte den Sohn gern auf diesem Weg gesehen. Andererseits haben die Eltern ihn und seine Geschwister schon von Kindesbeinen an durch Ausstellungen geschleift. „Mein Vater packte sogar im Urlaub eine kleine Staffelei und Farben aus.“ Der 1960 in Rheinberg geborene Künstler hat zwei ältere Schwestern und einen jüngeren Bruder: „Der ist heute Chefarzt.“

Thomas wurde der unverwechselbare Künstler mit der zunächst illegal gesprühten Banane, die mittlerweile fast 5000fach kulturelle Gebäude schmückt. Nach zwei Jahren Zivildienst (zwischen Chirurgie und Intensivstation) beschloss Baumgärtel nämlich: „Ich will Kunst studieren.“ Er meldete sich in der damaligen Kölner Werkschule an und studierte parallel Psychologie. Für letztere sei Kunst eigentlich der Königsweg. In einem Grafik-Kurs in Bonn hatte er schon früh sein Talent entdeckt und später aus getrockneter Banane auf Leinen eine Schablone gefertigt.

Dann legte er los, mit dem zunächst illegalen Sprühen. Inspiriert war er durch den Schweizer Harald Naegeli. „Und auch ich bin für meine Kunst in den Knast gegangen.“, betont er heute schmunzelnd. Zumindest eine Nacht in München hat er deshalb „gebrummt“. Sinn der (verbotenen) Sache war die Diskussion, die dadurch ausgelöst wurde.

Wichtiger wurden 1993 die genehmigten Auftrags-Werke in New York. „Das musste gut vorbereitet sein. Ich habe an 60 der besten Galerien dort mein Logo gesprüht.“ Es folgten weltweit berühmte Sprüh-Aktionen, darunter in Moskau und London. Museen und Galerien, die zeitgenössische Kunst zeigen, wurden von ihm an der Fassade geadelt. Unter anderem das Fabry-Museum in Hilden 2009 mit seinem Banane-umrankten Äskulap-Stab und jüngst die Städtische Galerie im Bürgerhaus.

Warum? „Um zu Diskussionen anzuregen. Die Banane ist so etwas wie ein diagnostisches Verfahren in der Psychologie. Wie wird darauf reagiert?“ Was heute als Street-Art anerkannt ist und durch Banksy sogar mit Höchstpreisen in der Kunstszene gehandelt wird, hat Baumgärtel schon vor Jahrzehnten populär gemacht. Er empfindet sich heute als Konzeptkünstler, der natürlich nicht nur „Banane“ ist, sondern sehr kreativ in seinem Kölner Atelier arbeitet. Über 27 Einzelausstellungen hat er in den letzten zwei Jahren mit seinen Werken bestückt.

Knöllchen für´s Sprühen bekommt er noch heute: „Da hat sich vor kurzem wieder einer aufgeregt und mich angezeigt.“ Diese Art Anzeigen sammelt er in Ordnern, die er sogar 2006 im Oberlandesgericht Köln ausstellen durfte. Da es sich damit um einen Ausstellungsort handelte, durfte der Schelm auch dort – kurzfristig - legal sprühen. Überhaupt ist dieser so jugendlich wirkende Mann mit den hellwachen, blauen Augen, der bekleidet mit gelber Jacke und gelben Schnürschuhen Auskunft über seine Karriere gibt, alles andere als abgehoben. Er legt aber großen Wert auf seine „German urban pop art“, die er letztes Jahr exklusiv in „Halle 64“ in Köln präsentieren konnte.

Trotz Corona blickt er hoffnungsvoll in das nächste Jahr. Vier seiner Ausstellungen, unter anderem in Goch, seien auf 2021 verschoben worden. Ansonsten genießt der Künstler, der fest verbandelt ist und einen zehnjährigen Sohn hat, aktuell eine ruhigere Zeit in seinem Atelier. Früher habe er alles gelebt, was nicht bürgerlich war. „Ich sehe diese Krise jetzt als Chance. Bisher hat die Menschheit alle Pandemien überstanden. Es geht auch darum zu lernen, sich zu reduzieren.“