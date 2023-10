Termine in Hilden Der Kultur-November steht vor der Türe

„Die leeren Seiten des Stammbaumes“, bis 18. November 2023, Städtischen Galerie im Bürgerhaus, Mittelstraße 40. Die Künstlerin Renata Steparova befasst sich in ihrem Werkzyklus mit gefundenen Bildern. Zum einen sind es längst in Vergessenheit geratene Aufnahmen, die sie im Keller ihrer Großmutter entdeckte und die aufgrund der langen Lagerungen massive Materialveränderungen aufwiesen. Renata Steparova verweist in ihrer Arbeit auf die Illusion der Unendlichkeit unseres Daseins. Ihr geben wir uns hin und versäumen häufig, uns den Identitäten der anderen Menschen zu nähern, solange die Zeit dafür bleibt. Zum anderen arbeitet Steparova mit gesammelten Fotografien und Fotoalben, die sie in Antiquariaten erworben hat. Die Schicksale und Lebensgeschichten der Porträtierten bleiben für uns meist im Verborgenen. In ihren Fotografien erschafft Renata Steparova in beinahe surrealistischer Manier neue Zeitschichten.