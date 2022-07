Tierwelt : Kleiner Drache mit großem Hunger

Mettmann/Hilden Noch hat sich kein Besitzer des auf einem Feld in Mettmann entdeckten Steppenwarans „Tabaluga“ gefunden. Interessenten müssten Wissen und Platz nachweisen.

Der auf einem Feld in Mettmann gefundene Steppenwaran namens Tabaluga hat sich prima eingelebt im Tierheim Hilden . Ein richtiger kleiner Drache mit großem Hunger. Das ist jedenfalls der Eindruck seiner Tierpflegerin Franziska Nolte. Am Dienstag etwa habe der 80 Zentimeter große Waran gleich fünf kleinere Ratten hintereinander verspeist, berichtet Nolte und klingt beeindruckt vom Appetit ihres Schützlings.

Bislang hat sich allerdings noch kein Halter der Echse gemeldet. So wächst mit jedem Tag der Verdacht, dass der Steppenwaran von Mettmann illegal gehalten und dann schnöde entsorgt wurde.

„In den ersten zwei Tagen bei uns im Hildener Tierheim war Tabaluga eher schüchtern und hat sich häufig versteckt“, berichtet Franziska Nolte, die den Sachkundenachweis für Terraristik besitzt. Mittlerweile hat das Schuppentier begriffen, dass es meist etwas Leckeres zu fressen gibt, wenn sich Nolte dem Terrarium nähert. „Wenn er an die Scheibe kommt, hat er Hunger. Wenn er auf seinem Platz bleibt, nicht“, deutet die Pflegerin die Kommunikation des Warans.

Frühestens nach zwei Wochen dürfen die Verantwortlichen des Tierheims damit beginnen, den Findling aus Mettmann in neue Hände zu vermitteln. Erfahrungsgemäß stehen die Interessenten für derart exotische Tiere nicht unbedingt Schlange. Außerdem wünscht sich seine Pflegerin Franziska Nolte, dass Tabaluga dieses Mal in sachkundige Hände abgegeben wird. Wer sich für die Übernahme der Echse interessiert, muss sich jedenfalls auf ein längeres Gespräch einstellen, in dem es um die Vorkenntnisse und Motivation gehen wird, Tabaluga ein neues Zuhause zu bieten.