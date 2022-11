Der Weihnachtsmarkt, wie wir ihn heute noch kennen, wird in Hilden bereits seit 1978 veranstaltet. Bereits zuvor gab es einige Anläufe, einer davon erinnerte jedoch eher an einen Rummelplatz. In dieser Bilderstrecke finden Sie einige Fotos aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Zur Einstimmung ein Foto vom alten Markt nach einer schneereichen Nacht im Jahr 1955.