Einsatzbereitschaft in Hilden Der Feuerwehr fehlen fast 150 Freiwillige

Die Stadt hatte in einer Stellungnahme zu einem Antrag der CDU auf das fehlende Personal aufmerksam gemacht. Die Christdemokraten hatten „aufgrund der sehr schlechten Haushaltslage“ gefordert, „dass für die freiwillige Leistung der Übernahme der Eintrittsgelder für Mitglieder der Hildener Freiwilligen Feuerwehr 5000 Euro im Haushalt 2024 ff veranschlagt werden“. Bisher waren es 7000 Euro. Die Stadt empfahl: „Um den Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Hilden Rückhalt und Wertschätzung für ihre Tätigkeit und das große Engagement zu signalisieren, empfiehlt die Verwaltung, den vorliegenden Antrag abzulehnen.“ Im Finanzausschuss scheiterte der Antrag mit einer Stimme Mehrheit, die endgültige Entscheidung trifft der Rat in seiner Sitzung an diesem Dienstag, 12. Dezember, 17 Uhr, in der Stadthalle, sofern der Antrag nicht zurückgezogen wird.