Einiziges Feld weit und breit Hier wächst Spargel auch in Hilden

Peter Wiemer will heute auf seinem Hof Gut Kuhlendahl an der Kuhlendahler Straße 250 in Velbert-Neviges den ersten heimischen Spargel verkaufen. Seit 2002 baut Wiemer im Kreis Mettmann den ersten Spargel an. Mittlerweile ist seine Spargelanbaufläche 13 Hektar groß. Pro Feld stechen seit dieser Woche vier bis sechs Erntehelfer täglich frischen Spargel.