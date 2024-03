Auftritt im April „Dennis aus Hürth“ kommt in die Hildener Stadthalle

Berufsschüler Dennis aus Hürth macht den nächsten Schritt: In seinem neuen, vierten Programm „Jetzt wird geheiratet!“ wechselt er von der Baustelle vor den Traualtar. Am Samstag, 27. April, nimmt der Dennis uns „Ottos“ in der Stadthalle Hilden mit zum Standesamt – das teilten die Veranstalter mit. Beginnt jetzt für den Berufsschüler aus Leidenschaft etwa der Ernst des Lebens? Comedian und Schauspieler Martin Klempnow wird an dem Abend seine Gäste am Fritz-Gressard-Platz ab 20 Uhr mit auf eine turbulente Reise nehmen.