Am 2. Februar in Hilden Demo gegen Rechts zieht durch die Innenstadt

Überall in Deutschland gingen Menschen in den vergangenen Tagen und Wochen gegen Rechts auf die Straße, allein in Düsseldorf waren es am Samstag rund 100.000. Hintergrund der Proteste sind Recherchen des Netzwerks Correctiv, nachdem sich AfD-Politiker, Mitglieder der rechtskonservativen Werteunion, Rechtsextreme und Unternehmer im November 2023 in einem Hotel nahe Potsdam getroffen hatten, um die Vertreibung von Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte aus Deutschland zu besprechen. Martin Sellner, langjähriger Sprecher der rechtsextremen „Identitären Bewegung“ Österreichs, soll dort einen Plan für eine solche beschönigend „Remigration“ genannte Massenvertreibung vorgestellt haben.