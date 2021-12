Für den 27. Dezember : Hildenerin ruft zu Demo gegen „Querdenker-Spaziergänge“ auf

Hilden „Querdenker“ planen offenbar am Montag, 27. Dezember 2021), gegen 19 Uhr einen weiteren „Spaziergang“ über die Mittelstraße. Auf dem alten Markt ist zur selben Zeit eine Gegen-Demonstration geplant.

Rund 100 Menschen aus der „Querdenker“-Szene haben am Montagabend (20. Dezember) an einem „Spaziergang“ durch die Innenstadt teilgenommen. Das war nicht die erste öffentliche Versammlung dieser Art. Auch am 13. Dezember hätten „Querdenker“ bereits in der Innenstadt demonstriert, berichten Augenzeugen. In beiden Fällen war der „Spaziergang“ nicht bei der Polizei angemeldet worden, bestätigt die Kreispolizei Mettmann auf Nachfrage. Eine nicht angemeldete öffentliche Versammlung unter freiem Himmel – darunter fielen auch die „Spaziergänge“ – sei für den Veranstalter strafbar, informiert die Polizei Mettmann auf ihrer Facebook-Seite. Teilnehmer begingen eine Ordnungswidrigkeit. „Querdenker“ planen offenbar am kommenden Montag, 27. Dezember, gegen 19 Uhr einen weiteren „Spaziergang“ über die Mittelstraße. Bislang (Stand 23. Dezember, 13 Uhr) liegt der Polizei keine Anmeldung für eine öffentliche Versammlung vor. Beim „Spaziergang“ am 13. und am 20. Dezember war keine Polizei zu sehen. In den Sozialen Netzwerken hat das viele irritiert und besorgt. „Wir haben das im Blick“, sagt eine Polizeisprecherin auf RP-Anfrage. Solche „Spaziergänge“ fänden in vielen Kreisstädten statt. Solche „Teilhabe an öffentlicher Meinungsbildung“ könne auch still, also ohne hör- oder sichtbare Protestaktionen erfolgen. Entscheidend sei jedoch: „Öffentliche Versammlungen sind anmeldepflichtig.“ Und zwar 48 Stunden vorher. Auf ihrer Facebook-Seite bietet die Polizei auch eine Telefonberatung sowie ein Anmeldeformular für öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel an.