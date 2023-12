35 Jahre Städtepartnerschaft Hildener Delegation fährt nach Nove Mesto

Die Politik hat kürzlich beschlossen, eine Delegation nach Tschechien zu schicken. Vertreter der Fraktionen sowie der Verwaltung rund um Bürgermeister Claus Pommer sollen vom 9. bis 12. Mai nach Nove Mesto fahren. Ursprünglich sollte dort auch ein Kinderfest vom Hildener Spielmobil veranstaltet werden, diese Idee wurde jedoch wieder verworfen. Denn statt 22.000 Euro mit Kinderfest soll die Reise nun nur noch rund 4000 Euro kosten. „Für die teilnehmenden Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger wird ein Eigenanteil in Höhe von 110 Euro festgesetzt“, heißt es in dem Beschluss des Rates weiter. Der Besuch in Nove Mesto soll mit einer erneuten Unterzeichnung der Urkunde zur Bekräftigung der Partnerschaft einhergehen, außerdem feiert die tschechische Stadt Mitte Mai den 35. Jahrestag der Partnerschaft.