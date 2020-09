Hilden : Debatte um nächtliches Tempolimit 30 km/h

Die RP hat Fahrradtouren mit den Bürgermeister-Kandidaten gemacht, auch mit Ralf Küppers (parteilos, im Bild). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Bürgermeisterkandidat Ralf Küppers will das nächtliche Tempolimit von 30 km/h wieder abschaffen. Leserbriefschreiberin Ursula Blasius fand das „haarsträubend“ und „nicht nachvollziehbar“ (RP vom 1.9.20). Ebenso geht es RP-Leserin Daniela Klein, die an der Walder Straße wohnt. Sie sagt: Lärm macht krank und wünscht sich, dass sich die Politik um die Gesundheit von Verkehrslärm geplagten Anwohnern kümmert – „wenigstens in der Nacht“.

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt