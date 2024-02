Steigerung in Hilden Grundsteuer-Hickhack steht vor Lösung

Verknüpft mit der Debatte über die Grundsteuer waren Gespräche über die Gewerbesteuer, deren Hebesatz jedoch bei 400 Prozentpunkten stagnieren wird. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hatte dafür plädiert, ihn auf 416 Punkte zu erhöhen. Dies würde, so erklärte Klaus-Dieter Bartel, 2,3 Millionen Euro zusätzlich in die Kasse der Stadt spülen. Eine Erhöhung der Grundsteuer auf 630 Punkte hätte nach seiner Berechnung nur 1,3 Millionen Euro an Mehreinnahmen gebracht. Hilden würde mit der Erhöhung der Gewerbesteuer in dieser Größenordnung immer noch unter dem Kreisdurchschnitt von 439 Punkten liegen. Dass es seit dem Jahr 2005 keine Anhebung der Gewerbesteuer gegeben habe, sei eine nicht ganz faire Steuerpolitik, so Bartel. Am Ende fanden die Grünen für ihren Vorschlag keine Mitstreiter.