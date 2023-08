Wochenmarkt in Hilden Das wünschen sich Händler für den Markt

Wer in den vergangenen Wochen den Hildener Wochenmarkt besucht hat, fand ein eher übersichtliches Angebot vor. Einige Stände, die sonst eigentlich immer vor Ort waren, fehlten. Das lag jedoch nicht daran, dass die Besitzer Hilden den Rücken gekehrt haben: „Es war Urlaubszeit“, erklärt Matthias Plenkers. Ein Kollege sei außerdem zwischenzeitlich krank geworden. Wer sich auf dem Nove-Mesto-Platz mit frischen Lebensmitteln eindecken wollte, fand trotzdem alles was er benötigt. Doch die Märkte in Hilden leiden – und zwar unter dem Personalmangel und Nachfolge-Problemen. Das zeigte zuletzt die Schließung des Wochenmarktes im Süden auf der Sankt-Konrad-Allee. Die Händler wünschen sich nun, dass die Märkte in Hilden attraktiver werden – damit neue Beschicker angelockt werden und der Wochenmarkt eine Zukunft hat.