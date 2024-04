Digitalisierung in Hilden Das Wilhelm-Fabry-Museum am Computer erleben

Auch 123 Kupferstiche mit Motiven aus der Anatomie und der Chirurgie befinden sich in der Sammlung des Fabry-Museums. Mit den medizinischen Werkzeugen, von welchen Wilhelm Fabry zahlreiche selbst entwickelt hat, hatte Rainer Hotz so seine Probleme, denn der Museumsgründer und damalige Leiter hatte auch Replikate dieser medizinischen Werkzeuge in Solingen herstellen lassen. „Da lagen nun Originale und Replikate durcheinander“, erzählte Rainer Hotz, der vor der Frage stand: „Wie authentifiziere ich die jetzt?“ Auch einige Werkzeuge, die auf den ersten Blick gar nicht wie solche aussehen, mussten entsprechend zugeordnet werden. Das erforderte einiges an detektivischer Arbeit. Aber schließlich ist es Rainer Hotz gelungen.