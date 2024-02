Am Samstag in Hilden Das war der Grund für den Stromausfall

An der Köbener Straße mussten Menschen aus einem Fahrstuhl befreit werden, in der Innenstadt mussten einige Geschäfte schließen, weil die Kassensysteme nicht mehr funktionierten – am Samstag fiel in Hilden der Strom aus. Vor allem der Norden und die Innenstadt waren betroffen. Die Stadtwerke erklären am Montag, dass in rund 1000 Haushalten und Gewerbebetrieben die Energie plötzlich wegbrach.