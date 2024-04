Ausstellung, Lesung, Konzert Das sind die Kultur-Höhepunkte im Mai

Jekits-Präsentationskonzerte am 24., 25. und 26. Mai. Musikschule/Heinrich-Strangmeier-Saal, Gerresheimer Straße 20. Am Freitag geben ab 17 Uhr die Kinder des Grundschulverbundes Kalstert ein Konzert. Am Samstag folgen Auftritte des Grundschulverbandes Beethovenstraße (11 Uhr) und von Jungen und Mädchen der der Wilhelm-Hüls-Schule (15 Uhr). Am Sonntag folgen um 11 Uhr die Gemeinschaftsgrundschule am Elbsee und um 15 Uhr der Grundschulverbund Schulstraße. Seit dem Jahr 2008 führt die Musikschule Hilden gemeinsam mit den Grundschulen das Bildungsprogramm „Jedem Kind Instrumente Tanzen Singen“ durch. Jeweils zum Ende eines Schuljahres haben Kinder aus dem 2., 3. und 4. Schuljahr ihren ersten Bühnenauftritt in der Musikschule. Die Kinder präsentieren sich sowohl in ihren jeweiligen Instrumentalgruppen als auch in Orchesterbesetzung.