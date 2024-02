Karneval 2024 in Hilden Das sind die schönsten Kostüme beim Rosenmontagszug

Der Rosenmontagszug in Hilden ist einer der schönsten in der ganzen Region. 50 Fußgruppen und Karnevalswagen hatten sich angemeldet. Die Aufstellung erfolgt traditionell am Lindenplatz, von dort aus schlängelt sich der Zug durch die Innenstadt, vorbei an Hagelkreuz, Polizeiwache und Fußgängerzone.