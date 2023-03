Veranstaltungen in Hilden Die kulturellen Höhepunkte im April

Bis 14. Mai: „Kunst und Medizin II“ – Ausstellung im Wilhelm-Fabry-Museum, Benrather Straße 32a. Das Format „Kunst und Medizin“ geht in die zweite Runde, denn die Sammlung ist gewachsen. Der Medizin- und Kunsthistoriker Professor Axel Hinrich Murken hat einen weiteren Teil seiner umfassenden Kunstsammlung an das Museum gegeben. Im Rahmen der Ausstellung gibt es am 13. April ab 19.30 Uhr einen Themenabend, der sich dem Werk des Künstlers Rüdiger Kramer widmet. Am 27. April folgt ein weiterer Themenabend ab 19.30 Uhr mit dem Restaurator Volker Esser. Er berichtet von seiner Arbeit. Unter anderem erklärt er, wie die Neuzugänge aus der Sammlung Murken für die Ausstellung vorbereitet wurden.