Konzerte, Ausstellungen, Kurse in Hilden Das sind die Kultur-Höhepunkte im Juli

Noch bis 15. September: „20.000 Kilometer unter dem Roten Kreuz. Die Fotografien von Elisabeth und Walter von Oettingen“, Ausstellung im Wilhelm-Fabry-Museum, Benrather Str. 32a: „Er war Chirurg, sie OP-Schwester. Das Ehepaar Dr. Walter und Elisabeth von Oettingen fuhr mit Lazarettzügen des Roten Kreuzes zu Beginn des 20. Jahrhunderts an die Kriegsfronten und dokumentierten mit der Kamera ihre Reisen in einem Hospital auf Schienen“, erklärt die Stadtsprecherin weiter. So seien, zuerst vor der Kulisse des heute fast völlig vergessenen Russisch-Japanischen Krieg 1904/05, ungewöhnliche Fotos entstanden, die neben der medizinischen Arbeit, die Landschaft und die Menschen in einem fernen und fremden Land zeigten. „Die Fahrt der baltendeutschen Sanitätstruppe mit der Transsibirischen Eisenbahn, Alltagsszenen aus Sibirien und der Mandschurei, der Aufbau des Feldlazarettes, Transport und Behandlung von Verwundeten werden in Aufnahmen von bemerkenswerter technischer Qualität festgehalten. In den 1970er-Jahren setzte er sich für ein neues medizinhistorisches Museum in Hilden ein, das nun den Nachlass den Kriegsmotiven finden sich auch Familienfotos und Reiseaufnahmen in der Sammlung, die bis heute im Archiv der Heinrich-Heine-Universität beheimatet ist.“ Die fragilen Glasplatten-Fotografien seien ein faszinierendes historisches Dokument und vermittelten eine Vielzahl an Details über Leben und Wirken von Medizinern zu Beginn des 20. Jahrhunderts.