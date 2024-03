Veranstaltungen des Kulturamtes Das sind die Kultur-Höhepunkte im April

Digitales Fußballturnier auf der Spielekonsole am 4. April ab 15 Uhr in der Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz. Bei diesem Wettbewerb können junge Menschen ab zehn Jahren ihr virtuelles Talent unter Beweis stellen. Gespielt wird auf den Playstationen 4 und 5. Die Turniere beginnen jeweils mit einer Gruppenphase. Die erfolgreichsten Spieler ziehen anschließend in die Finalrunde ein und ermitteln den Sieger. Das Angebot richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene. Anmeldungen sind möglich per E-Mail (stadtbibliothek@hilden.de).