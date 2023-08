Ranking für die Stadt Das sind die beliebtesten Hunderassen Hildens

Der Hund ist der beste Freund des Menschen – und das bereits seit Zehntausenden Jahren. Heutige Rassen sehen jedoch teilweise kaum noch aus wie der Urvater, der Wolf. Sie sind auch weniger wild. Die Zahl der Hundehalter nimmt daher deutschlandweit immer mehr zu. Während der Corona-Pandemie hat sich die Zahl der Hunde laut Verband für das deutsche Hundewesen bundesweit um rund 20 Prozent gesteigert. Auch in Hilden wuchs die Zahl an, jedoch bei weitem nicht in diesen Ausmaßen: 2020 waren in Hilden 3184 Hunde angemeldet, ein Jahr später 3221.