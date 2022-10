Zwei Jahre musste die Hildener Kneipentour pausieren, jetzt soll es mit der 11. Auflage wieder losgehen. Das Konzept der Kneipentour, die dieses Jahr am Samstag, 5. November stattfindet, ist altbekannt. Mit einem Eintrittsbändchen kommen Besucher in jedes Konzert und können so oft die Location wechseln, wie sie wollen. Das Bändchen für die Kneipentour kostet zehn Euro und ermöglicht den Eintritt in alle teilnehmenden Kneipen. Erhältlich ist es in allen teilnehmenden Locations und der VVK-Stelle "Computer Store Hilden", Axlerhof 13. Nachfolgend zeigen wir alle 15 Bands, die bei der Kneipentour in insgesamt 14 Locations auftreten werden. Das erste Bild zeigt „Readymade“, die ab 18 Uhr im Retro, Fritz-Gressard-Pl. 4-9, auftreten.