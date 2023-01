Müllabfuhr in Hilden Das passiert mit Feuerwerksresten und Tannenbäumen

Darüber hinaus teilte Frank Berndt mit, wann die Weihnachtsbäume, die nach den Feiertagen jetzt ausgedient haben, entsorgt werden. Die Tannenbäume werden nur in der zweiten Kalenderwoche in dem jeweiligen Abfuhrbezirk A, B oder C abgeholt. Die Tannenbäume müssen sichtbar am Straßenrand beziehungsweise auf dem Gehweg bereitgelegt werden. Die Müllwerker holen die Bäume nicht aus den Vorgärten heraus.