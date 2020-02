Karneval : Das müsst Ihr über den Rosenmontagszug in Hilden wissen

„Itter, Itter – Helau“ heißt es ab 14.11 Uhr in der Innenstadt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Um 14.11 Uhr startet der Rosenmontagszug in Hilden. Mehr als 1000 Narren nehmen daran teil und laufen, fahren, hüpfen die 1,8 Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt.

Der Höhepunkt des Straßenkarnevals steht kurz bevor. An diesem Montag ziehen wieder hunderte Narren durch die Hildener Innenstadt, um Kamelle in die jubelnden Massen am Straßenrand zu werfen. Wir haben die wichtigsten Eckdaten zusammengefasst.

Wie sieht der Zeitplan aus? Der Zug startet um 14.11 Uhr am Lindenplatz. Die Wagen und Fußtruppen ziehen von dort aus über Richrather-, Süd-, Kolping- und Kirchhofstraße in die Mittelstraße. Bürgermeisterin Birgit Alkenings begrüßt alle Jecken vom Balkon des Bürgerhauses aus mit Kamelle und moderiert den vorbeiziehenden Karnevalszug wie in den Vorjahren. Der Zug endet am Fritz-Gressard-Platz, wo er sich ab etwa 16 Uhr auflöst.

Welche Gruppen beteiligen sich am Zug? Insgesamt nehmen mehr als 40 Gruppen am Umzug teil, das sind über 1000 Narren. Mit dabei: CCH (mit den Flöhen), Feuerwehr Hilden, Musikfreunde Mönchengladbach, Musketiere, IG Berches, deutsch-japanische Musikfreunde, Kniebachschiffer, Windmann Catering, HAT, Tanzschule Reichelt, Jecke Fründe, Feuerwehr Erkrath (neu), KAtholische Kirche Haan (neu), Stadtwerke Hilden, Fanfarenzug Blau-Weiß, Graf-Recke-Stiftung, Cheerleader Düsseldorf, Herzlauf Hilden (mit dem Inklusions-Prinzenpaar), GHK, Knaack’s Büdchen, Wuppermusikcorps, Jongliergruppe SV Hilden-Ost, Tutti Frutti, Die Grünen, Rot-Weiß, Unterbacher Jugend Elferrat, Unterbacher Kinderprinzenpaar, Unterbacher Elferrat, Unterbacher Prinzenpaar, Sambagruppe Musikschule, JVA Hilden, Die Eulen, Narrenakademie, Kinderprinzenpaar Hilden, Astrid-Lindgren-Schule, Tambourcorps Hohenzollern, Prinzenclub, Hildener Prinzenpaar.

Wo stehe ich am besten? Insgesamt werden rund 28 Tonnen Kamelle auf der rund 1,8 Kilometer langen Strecke geworfen – also sollte für jeden Besucher genug abfallen. Die Zugteilnehmer werfen sich bereits an der Baustraße, Ecke Richrather Straße warm. Dort ist an den Seiten noch recht wenig los – perfekt für Familien mit kleinen Kindern. Gleiches gilt für die erste Phase bis zum Hagelkreuz. Dort steppt der Bär zum ersten Mal – und zwar scherbenfrei (alles zum Glasverbot weiter unten). Wer den Zug an mehreren Stellen sehen möchte, kann sich beispielsweise an die der Innenstadt zugewandten Seite der Heiligenstraße (Ecke Kolpingstraße) stellen und nach Zugende zur Mittelstraße gehen. Dort steht besonders viel Publikum an den Seiten. Wer möglichst viele Kamelle fangen möchte, kann sich ans Ende des Zugwegs postieren, wenn die Teilnehmer die letzten Süßigkeiten noch loswerden möchten.

Gibt es Einschränkungen für den Straßenverkehr? Damit der Rosenmontagszug reibungslos über die Straßen ziehen kann, leitet die Stadt Hilden sowohl den Straßen- als auch den Busverkehr von 12 bis ca. 18 Uhr weiträumig um. Umleitungen werden ausgeschildert. Der Sperrbereich umfasst die Kirchhofstraße vom Lindenplatz bis zur Gabelung, die Baustraße, die Richrather Straße von der Baustraße an über die Klotzstraße bis hin zur Benrather Straße/Fritz-Gressard-Platz, die Neustraße sowie die Hofstraße bis zum Kreisel am Pro-Activ-Platz sowie alle Straßen innerhalb dieser Straßen. Die Berliner Straße bleibt befahrbar. Anwohner, die ihre Fahrzeuge nach 12 Uhr bewegen müssen, sollten außerhalb des Sperrbereiches parken. An einigen Straßen entlang der Zugstrecke werden außerdem Halteverbotsschilder aufgestellt. Diese sind unbedingt zu beachten, teilte die Stadt mit. Fahrzeuge, die dort am Rosenmontag widerrechtlich parken, werde das Ordnungsamt vor Beginn des Karnevalszuges abschleppen lassen.

Gibt es wieder ein Glasverbot am Hagelkreuz? Das Glasverbot hat sich bewährt. Daher gilt wie schon in den Vorjahren für den Bereich Hagelkreuz / Südstraße / Klotzstraße / Richrather Straße von 11 bis 17 Uhr ein Glasverbot. Der Bereich ist durch Sperrgitter gut erkennbar begrenzt und darf ausschließlich ohne Glasbehältnisse betreten werden. Die Stadt bittet um Verständnis, dass Personen, die das Hagelkreuz lediglich überqueren wollen, von dieser Regelung nicht ausgenommen werden können.

Wer sorgt für einen reibungslosen Ablauf? 380 Menschen arbeiten während des Rosenmontagszuges. Dazu gehören die Wagenengel, die Fahrer der Umzugswagen, der Zugführer, das Sicherheitspersonal an der Glasverbotszone, die Feuerwehr, die Polizei, die Rettungsdienste und die Mitarbeiter des Bauhofs, die direkt nach dem Zug die Wegstrecke von den Kamelle-Resten befreien. Am Sammelpunkt am Lindenplatz sowie am Fritz-Gressard-Platz am Ende der Wegstrecke stellt das Carnevals Comitee Hilden (CCH) Müll-Container mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 90 Kubikmeter auf.