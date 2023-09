Termin, Teilnehmer, Ablauf Das müssen Sie zum Hildener Weihnachtsmarkt 2023 wissen

Bevor der Hildener Weihnachtsmarkt auch wirklich Weihnachtsmarkt genannt werden konnte, stellten Schausteller in der Adventszeit der 70er-Jahre Karussells und andere Fahrgeschäfte auf dem alten Markt (zeitweise auch an der Mühlenstraße, Ecke Mettmanner Straße) auf. Dafür wurde sogar die Zufahrt von der Mittelstraße auf den Marktplatz gesperrt. Weihnachtsstimmung konnte und wollte nicht aufkommen, obwohl der Platz entsprechend geschmückt war. Den Weihnachtsmarkt, wie wir ihn kennen, gibt es sei 1978. Horst Welke rief ihn ins Leben. Er war damals Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Zunächst beteiligten sich nur wenige Vereine und Institutionen am Weihnachtsmarkt. 20 Buden zimmerten die Mitglieder der Werbegemeinschaft 1978 für die Premiere der Adventsveranstaltung zusammen. Das Konzept ging auf, später wurden mehr als 100 Buden in der Hildener Innenstadt angemietet. 2010 beschloss der Stadtrat dann, das Hildener Stadtmarketing mit der Organisation zu betrauen. Wegen zahlreicher fliegender Händler war die beliebte Veranstaltung immer mehr in die öffentliche Kritik geraten. Mit der neuen Regie des Stadtmarketings gab es auch ein neues Konzept: Das Stadtmarketing besorgte einheitliche Miethütten und kümmerte sich um Werbung und weihnachtliche Dekoration. In der Innenstadt sind rund 100 Weihnachtsbäume aufgestellt worden. Mädchen und Jungen von mehreren städtischen Kitas haben sie geschmückt.