Verkehrschaos durch Bauarbeiten in Hilden : Das ist der schnellste Weg durch Hildens Stau

Foto: Tobias Dupke 22 Bilder Straßensperrung führt zu Verkehrschaos in Hildener Innenstadt

Hilden Die Klotzstraße ist am Fritz-Gressard-Platz gesperrt. Auf den Ausweichstraßen knubbeln sich die Autos. Welche Strecke die schnellste ist.

Wer während des Berufsverkehrs von Hilden-Süd über die Richrather Straße in Richtung Innenstadt fahren muss, braucht aktuell starke Neven: Die Klotzstraße ist zwischen Robert-Gies-Straße/Mittelstraße bis zur Berliner Straße komplett gesperrt, eine Umleitung von der Richrather Straße über Bau-, Kirchhof und Berliner Straße ausgeschildert. Doch viele Autofahrer nutzen sie nicht, wollen beispielsweise über Süd- und Kolpingstraße abkürzen oder nehmen die Neustraße. Das ist zwar erlaubt, in beiden Fällen jedoch keine besonders gute Idee.

Am Fritz-Gressard-Platz wird der Eingang zur Mittelstraße neu gestaltet, die Vorarbeiten laufen bereits auf Hochtouren. So sind beispielsweise vier Bäume gefällt worden. Die Klotzstraße ist zunächst für den Süd-Nord-Verkehr gesperrt, auf der Gegenseite ist momentan nur eine Spur frei. Nach der Sperrung in Richtung Norden soll in einem zweiten Schritt der Abschnitt der Benrather Straße (L 404) zwischen dem Fritz-Gressard-Platz und der Mittelstraße gesperrt werden. Dann können Autofahrer dort nicht mehr in Richtung Langenfeld fahren. Die Bauzeit soll laut Stadt insgesamt vier Monate betragen.

Das Verkehrsschild an der Ecke Richrather Straße, Baustraße zeigt an, dass die Straße in 850 Metern komplett gesperrt ist. Autofahrer dürfen also noch bis zur Robert-Gies-Straße fahren, weiter jedoch nicht. Von dort aus biegen viele links in Richtung Finanzamt ab. Morgens staut sich bereits am Kreisel des ProAktiv-Platzes der Verkehr. Von dort aus stauen sich die Autos bis zur Ampel an der Benrather Straße. Das dauert lange, die vermeintliche Abkürzung entwickelt sich zur Geduldsprobe.

Wer bereits am Hagelkreuz in die Südstraße abbiegt, um zumindest einen Teil abzukürzen, steht auf der Kolpingstraße im Rückstau. Denn dort müssen die Autofahrer nach links auf die Kirchhofstraße abbiegen, was ebenfalls dauert.