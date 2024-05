Angebot der Diakonie Internet-Café hilft älteren Semestern

Man lernt nie aus – diese Erfahrung machen vor allem ältere Menschen, wenn sie sich mit digitaler Technik beschäftigen. Es gibt zahlreiche Unterstützungsangebote, so zum Beispiel das Senioren-Internet-Café (SIC) der Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann. Interessierte finden es im Matthias-Claudius-Haus am Martin-Luther-Weg 1 in Hilden. Es bietet seit nunmehr 22 Jahren seine Dienste an. Jeden Montag von 14 bis 17 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr stehen Berater bereit, um Ratsuchende in den Räumen der Diakonie zu unterstützen.