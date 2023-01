Planungen in Hilden Holterhöfchen wird saniert

Die Grünanlagen und die Teiche im Holterhöfchen sind in die Jahre gekommen: In den 60er-Jahren geplant, in den 70er-Jahren eröffnet, versprühen sie einen gewissen nostalgischen Charme und haben sie sich bis heute nicht verändert. Was damals schick und modern war, wirkt heute überholt, ziemlich kantig und wenig ökologisch. Dazu kommt noch, dass die Teiche nicht mehr dicht sind und fast ununterbrochen mit neuem Wasser versorgt werden müssen, wie Hildens Baudezernent Peter Stuhlträger erklärt. Doch nun geht die Stadt die Sanierung des Holterhöfchens an. 170.000 Euro hat die Verwaltung für die Planung in den Haushalt eingestellt. Die Politik hat das Projekt durchgewunken.