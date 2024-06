Hildener Innenstadt Eiscafé Behrens eröffnet Filiale in Hilden

Was auf dem Aufsteller steht, der am Montagmorgen am westlichen Beginn der Fußgängerzone platziert ist, ist fast zu schön um wahr zu sein: Drei Stunden lang kosten drei Kugeln Eis genau drei Cent. So mancher Passant geht ungläubig seiner Wege. Wer aber eine Probe aufs Exempel macht und die Eisdiele betritt, die an der Mittelstraße 113 nun neu eröffnet hat, wird nicht enttäuscht. Denn zum einen ist das Angebot ernst gemeint und gilt jeweils von 11 bis 14 Uhr auch noch am Dienstag und am Mittwoch. Und zweitens kann sich das Eis sehen und vor allem schmecken lassen.