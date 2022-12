Helga und Reiner Stolz in Hilden Sie teilen das Leben seit 60 Jahren: Das ist ihr Erfolgsrezept

Es ist das Jahr 1961, als sich Helga und ihr zukünftiger Mann Reiner kennenlernen. Am Rosenmontag. Nach dem Rosenmontagsumzug und der Beendigung seines Streifendienstes besucht Reiner Stolz am Abend noch mit einigen Kollegen die Kneipe „Berliner Klause“. Die liegt in unmittelbarer Nähe der Polizeiwache an der Kirchhofstraße. Dort gibt es auch das Lebensmittelgeschäft Albrecht (heutzutage Aldi), wo Helga arbeitet. Die sitzt an jenem Abend mit einem bunten Kleid und einem Strohhut in der „Berliner Klause“. Reiner Stolz ist die junge Frau bereits im Lebensmittelgeschäft aufgefallen. „Ich bin dort häufig einkaufen gegangen, manchmal auch nur unter einem Vorwand, um sie zu sehen.“ Jetzt an Karneval traut der Polizist sich endlich, sie anzusprechen. „Ich habe mir ihren Strohhut geschnappt und selbst auf den Kopf gesetzt. Daraufhin meinte Helga, ich schulde ihr einen Tanz“, erinnert sich der heute 84-Jährige. Kurzerhand geht er zum Wirt, bittet um ein Lied und als dann „Ich komm nie mehr von dir los“ von Connie Francis ertönt, ist das Schicksal der beiden quasi besiegelt. Noch im Mai des gleichen Jahres verloben sich Helga und Reiner. Ein Jahr später wird in Hilden geheiratet.