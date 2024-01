Treibhausneutralität in Hilden Das Area 51 holt sich Energie von der Sonne

Für die folgenden Bauwerke sind Photovoltaik-Anlagen in Planung oder bereits im Bau: das Funktionsgebäude am Sportplatz Weidenweg, der Gärtnerhof an der Herderstraße, der Erweiterungsbau des Grundschulstandorts Walder Straße, der Neubau Kindertagesstätte Holterhöfchen, der Zentrale Bauhof, der Grundschulverbund Schulstraße, die Wilhelm-Busch-Schule, die Sporthalle an der Hoffeldstraße 106, das Familienzentrum Kunterbunt/Traumquelle, der Bürgertreff Lortzingstraße und die Kindertageseinrichtung Ellen-Wiederhold. Für weitere Gebäude stehen noch technische Untersuchungen beziehungsweise Eignungsprüfungen an, teilt das Bürgermeisterbüro mit.