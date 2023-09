Sommer in Hilden Darum verlängert das Waldbad die Saison nicht

„Zum Ende August hatte das Waldbad 68.000 Gäste, jetzt schließen wir die Saison mit erfreulichen 82.800 Besucherinnen und Besuchern ab“, berichtet Müller weiter. Kurz vorher hatten die Stadtwerke noch damit gerechnet, dass sie die Jubiläumssaison – das Waldbad wurde vor 100 Jahren eröffnet – mit nur rund 73.000 Besuchern abschließen würden. Juli und August waren extrem verregnet, was Besucher von einem Freibadbesuch abhielt. Anders verliefen die letzten drei Tage der 2023er-Saison: „Am Freitag kamen 1900 Gäste, am Samstag 2800 und es steigerte sich am Sonntag auf 4240 Gäste“, berichtet die Stadtwerke-Sprecherin weiter.