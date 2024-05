Musikfestival in Hilden Darum lohnt sich ein Besuch der Jazztage

Die Vielfalt der Künstler ist beeindruckend. Peter Baumgärtner, künstlerischer Leiter der Jazztage, muss aber zugeben, dass es in diesem Jahr einen ganz besonderen Programm-Höhepunkt gibt: „Das musikalische Highlight ist eindeutig das Konzert der Yellowjackets“, sagt er. Bob Mintzer am Saxofon, Keyboarder Russel Ferrante, Bassist Dane Alderson und Schlagzeuger Will Kennedy treten am Samstag, 25. Mai, gegen 21 Uhr in der Stadthalle auf. „Das sind Weltstars im Jazz und es gibt weltweit unzählige Musikerinnen und Musiker, die sich an ihrer Art zu musizieren orientiert haben“, sagt Peter Baumgärtner.