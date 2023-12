Pflege in Hilden Zweifel an einer deutlichen Unterversorgung

Fehlen in Hilden aktuell 300 Plätze für die stationäre Pflege? Zu dieser Zahl kommt das Hamburger Unternehmen Cureus, ein Bestandshalter von Pflegeimmobilien mit Hauptsitz in Hamburg. Laut einer Pressemitteilung vom 15. Dezember gibt es in Hilden sechs Pflegeheime mit insgesamt 429 Betten und einer Auslastungsquote von 97 Prozent. Aufgrund demografischer Daten ergebe sich jedoch ein statistischer Bedarf nach 720 Betten. Cureus spricht also von drei Pflegeheimen mit insgesamt 300 Betten, die derzeit in Hilden fehlen würden.