Umweltschutz in Hilden Zigarettenkippen wird der Kampf angesagt

Kippenwochen wurden bereits in anderen Städten ins Leben gerufen. Die Umweltorganisation Cleanup wurde zuerst am Rhein und an der Mosel aktiv und dehnte die Aktion mittlerweile auch auf andere Flüsse und Städte aus. Einen guten Tipp für Raucher haben die Umweltschützer auch: Es würde schon helfen, wenn Taschenaschenbecher an den üblichen Zigarettenverkaufsstellen angeboten würden, schreiben die Aktivisten auf ihrer Homepage. Zum Beispiel in Düsseldorf stellten sie bereits Sammelsäulen auf, um zu verdeutlichen, wie viele Kippen man in kurzer Zeit sammeln kann.